A cantora apareceu recentemente com o rosto visivelmente rejuvenescido, despertando curiosidade entre fãs e especialistas. A mudança chamou atenção pela naturalidade e elegância, refletindo uma nova fase em sua imagem pública.
💉 Especialista revela possíveis procedimentos Segundo Roosevelt Lewis, especialista em estética, Elba pode ter feito harmonização facial e bioestímulo de colágeno. Esses tratamentos ajudam a redefinir os contornos do rosto e a devolver volume, promovendo um visual mais jovem sem exageros.
🌟 Beleza com autenticidade A transformação de Elba representa o conceito de “rejuvenescimento inteligente”, que valoriza saúde e bem-estar acima da aparência artificial. Aos 74 anos, ela mostra que é possível envelhecer com estilo, confiança e personalidade.
Com informações de Estadão
Mídias Sociais