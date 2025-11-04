Foto: Erika Damásio e Miguel Sampaio









O lançamento oficial acontece no dia 7 de novembro em Natal e marca a estreia de um novo projeto editorial voltado a empresários e empreendedores que acreditam no poder das conexões humanas.





O comunicador José Patrício Neto se prepara para lançar oficialmente a Revista Essência no dia 7 de novembro, em Natal. A publicação chega com a proposta de valorizar histórias reais, inspirar líderes e promover conexões genuínas entre pessoas e marcas. Idealizada e dirigida por José Patrício, a revista nasce como um projeto editorial independente que une estética, propósito e emoção.

Além da versão impressa, a Revista Essência faz história ao se tornar a primeira revista comercial do Rio Grande do Norte a integrar o catálogo online da Amazon, ampliando seu alcance e acessibilidade para leitores de todo o país e do exterior.

A noite de lançamento será marcada por uma programação especial com atrações musicais que prometem embalar a celebração. Estão confirmadas as apresentações do DJ TMF, da cantora Thabata Medeiros e do músico Thiago Novaes, que garantirão o clima de festa e sofisticação do evento.

Antes do lançamento oficial, a revista já começou a criar conexões marcantes. No dia 25 de outubro, um grupo de parceiros e convidados participou de um pré-lançamento especial sobre as águas do Rio Potengi. O passeio, com assinatura da Marina Badauê, reuniu empreendedores, formadores de opinião e anunciantes em um clima de gratidão e celebração. O evento contou com o talento da Kave Casa Café, comandada por Karla Veruska, com cafés especiais e buffet exclusivo, além dos drinks autorais da Mult Coquetel e da animação musical da dupla Denímel, formada por Denísia Diniz e Melky Medeiros.

A capa da primeira edição traz oito mulheres que simbolizam a essência do projeto: inspiração, coragem e impacto. Elas representam trajetórias que marcaram a caminhada profissional e pessoal de José Patrício Neto e foram fundamentais para tornar o sonho da revista possível.

Entre elas estão Gisele Soares, empresária e proprietária da Pirokaria, a primeira doceria erótica do RN; Luciana Tito, jornalista, assessora de comunicação e cerimonialista; Patrícia Vankoke, empresária, estilista e estrategista de imagem; Ana Carla, advogada, comunicadora e apresentadora de TV; Karla Guimarães, empresária, florista e proprietária do Espaço Flor e Flor; Dra. Ilana Barros, angiologista e cirurgiã vascular, além de CEO da Loja Provanza Natal; Tainan Cruz, estrategista digital e mentora de posicionamento; e a eterna Jarlene Marika (in memoriam), psicóloga e fundadora do Instituto Desperta 360 Mind.

A escolha traduz o propósito da publicação de celebrar pessoas que fazem a diferença e constroem relevância com autenticidade.

“A Revista Essência nasceu do desejo de resgatar o valor da comunicação com propósito. É sobre olhar para as pessoas e suas histórias de forma sensível e verdadeira. Cada página é um convite para refletir, inspirar e se reconectar com o que realmente importa”, destaca José Patrício Neto.

Com projeto gráfico sofisticado e conteúdo que transita entre empreendedorismo, comportamento, cultura e estilo de vida, a Revista Essência terá circulação física nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, além de presença digital. O lançamento do dia 7 de novembro marca o início de uma nova fase para o comunicador. Com experiência na imprensa e no marketing, José Patrício Neto reforça a relevância da comunicação potiguar no cenário nacional.

Para saber mais, acesse o Instagram: @revistaessenciaoficial | https://www.instagram.com/revistaessenciaoficial

Sobre José Patrício Neto

José Patrício Neto é comunicador e assessor de comunicação com atuação local, nacional e internacional. É colunista da coluna "Comunicação e Empreendedorismo" no Diário do RN e criador do blog José Patrício, onde aborda política, cultura, negócios e comportamento. Com mais de sete anos de experiência, já assessorou mais de 90 clientes nacionais e internacionais, transformando histórias em autoridade e conectando talentos a oportunidades. Também atua como mentor e palestrante em comunicação estratégica e empresarial, e assina a direção editorial da Revista Essência, consolidando sua trajetória como uma das vozes mais influentes da nova geração de comunicadores do Nordeste.