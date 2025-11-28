Duas notícias sobre Ivete Sangalo ganharam destaque nessa semana. A primeira é que o bloco dela para o Carnatal, o Euforia, teve os lotes esgotados, mostrando a força que A baiana tem no evento.

A segunda notícia deixou os fãs estarrecidos, ela anunciou a separação de Daniel Cady, após 17 anos de união.

Eles não mencionaram os motivos que levaram à separação, mas prometeram seguir com respeito à família e à história.

Veja um trecho da nota:

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito",

