Natal (RN) – Há 37 anos, o som contagiante da banda Grafith embala gerações e faz parte da memória afetiva dos potiguares. O grupo, formado por Júnior, Joãozinho, Kaká e Carlinhos, celebra mais de três décadas de estrada com a mesma energia que marcou os primeiros shows ainda nos anos 1980.

Com um estilo inconfundível e uma presença constante nas festas do estado, o Grafith ultrapassou fronteiras e se transformou em um verdadeiro símbolo da cultura potiguar. As músicas, que misturam ritmos dançantes e letras leves, conquistaram um público fiel que acompanha a banda em cada apresentação — sejam em clubes, carnavais ou micaretas como o Carnatal.

O impacto cultural do grupo é tão marcante que, recentemente, o Grafith passou a ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Norte, título que reflete sua contribuição para a identidade musical e popular do estado. O reconhecimento oficial consolida o que o povo já sabia: o Grafith é parte da alma do potiguar.

Durante a comemoração dos 37 anos, realizada em Natal, os integrantes agradeceram ao público pela longa parceria.

Em um cenário musical em constante transformação, a banda continua fiel à sua essência. O segredo, segundo eles, é simples: respeitar o público e manter o amor pela música.

De geração em geração, o som do Grafith segue ecoando como trilha sonora de festas, amores e histórias. Aos 37 anos de trajetória, o grupo reafirma seu lugar na história do Rio Grande do Norte — não apenas como ícone da música popular, mas como um legítimo patrimônio cultural do povo potiguar.