

Rápida! A notícia da cidade trampolim que mais repercutiu nos últimos dias foi a entrevista do Secretário e Vereador Wolney França. Na ocasião ele anuncia que em breve poderá voltar à Câmara e todos, automaticamente, já associaram a um motivo forte: A presidência da Câmara.

E cá entre nós, Wolney, que tem um grande potencial e é um reconhecido parlamentar estaria "se perdendo" na Secretaria, não por incompetência, mas pelo fato de que os eleitores de Parnamirim esperavam que ele ficasse na câmara dos vereadores e continuasse representando o povo na casa parlamentar. Dessa maneira Wolney estaria acertando os ponteiros e voltando ao seu propósito político.