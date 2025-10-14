Imagem: Agência Brasil





Oito estados e o DF registraram apagão nesta madrugada. Na madrugada desta terça-feira (14), um apagão de energia atingiu ao menos 9 estados e o Distrito Federal, afetando 21 municípios do Rio Grande do Norte, segundo a Neoenergia Cosern, fornecedora do estado.





O sistema elétrico foi desligado, interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 425 mil clientes, representando 26% do total no estado. De acordo com a Neoenergia Cosern, o desligamento ocorreu às 0h31, e o serviço começou a ser restabelecido em quatro minutos, com 99% concluído às 1h da madrugada.





Segundo o governo federal, a falha foi causada por um incêndio em uma subestação no Paraná, mas as causas do incêndio ainda são desconhecidas. As cidades afetadas no Rio Grande do Norte incluíram Natal (Centro, Ribeira, Igapó e Planalto), Acari, Assu, Caicó, Campo Grande, Currais Novos, Governador Dix-Sept Rosado, Guamaré, Jardim do Seridó, Jucurutu, Macau, Major Sales, Marcelino Vieira, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Santa Cruz, Santana do Matos, Santo Antônio, São José de Mipibu e São Miguel.





Nota da Neoenergia Cosern: Na madrugada desta terça-feira (14), uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros. No Rio Grande do Norte, o desligamento foi registrado às 0h31, afetando 26 subestações e interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 425 mil clientes (26% do total).



