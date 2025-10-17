



Imagem: ReproduçãoO que seria um simples exame de rotina acabou em tragédia para a família de Dalcimar Rodrigues da Silva, de 55 anos. A diarista morreu após ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia realizada na clínica Cemed, credenciada pelo SUS, em Aparecida de Goiânia (GO).

O marido, Edmar Moraes, de 53 anos, relatou que o procedimento, marcado para o meio-dia de 6 de outubro, sofreu atrasos e durou muito mais do que o previsto. Preocupado com a demora, ele procurou a esposa pelos corredores da clínica e a encontrou em uma sala, visivelmente debilitada. Segundo Edmar, o médico informou que houve uma perfuração intestinal e que Dalcimar precisaria ser transferida com urgência para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia.

Antes de ser levada, Dalcimar fez um apelo ao marido: “Pelo amor de Deus, não me deixa morrer aqui. Estou sentindo muita dor. Me ajuda.”

Durante a cirurgia, o quadro foi estabilizado, mas no dia seguinte ela sofreu duas paradas cardíacas. Mesmo reanimada, precisou ser intubada e levada à UTI. Na quarta-feira, os médicos informaram que seus órgãos haviam parado de funcionar. Dalcimar morreu por volta das 17h, vítima de infecção generalizada.

A família está abalada e cobra explicações da clínica. “Disseram que afastaram o médico, mas afastaram minha mulher da nossa vida”, lamentou Edmar, que pretende acionar a Justiça.

A clínica Cemed afirmou que o atendimento foi realizado por um profissional vinculado a um programa federal e não integrante do corpo clínico da unidade. Disse ainda que colabora com as investigações e que o médico foi afastado por determinação da Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretaria confirmou que a clínica é credenciada ao SUS e que o caso foi notificado ao Ministério da Saúde. O médico atuava no programa “Agora Tem Especialistas” e foi afastado preventivamente.

A Polícia Civil informou que ainda não há investigação formal, pois a família não registrou boletim de ocorrência, mas que pode abrir inquérito caso identifique indícios de negligência.