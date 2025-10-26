Está confirmado: os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump terão um encontro diplomático neste domingo (26), às 6h da manhã (horário de Brasília), em Kuala Lumpur, na Malásia. A reunião deve abordar temas como o tarifaço imposto pelos EUA e a situação da Venezuela.

Durante sua viagem ao país asiático, Trump sinalizou pela primeira vez a possibilidade de reduzir em até 50% as tarifas sobre produtos brasileiros, desde que certas condições sejam atendidas — embora não tenha especificado quais seriam essas exigências.

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também comentou sobre o encontro, destacando o interesse dos EUA em estreitar laços comerciais com o Brasil. Segundo ele, a proximidade geográfica e afinidades culturais tornam os Estados Unidos uma opção mais vantajosa que a China como parceiro comercial.

A expectativa é que o encontro possa abrir caminho para negociações mais equilibradas entre os dois países e fortalecer a cooperação bilateral.