Filhotes são abandonados em Natal Seis filhotes de cachorro foram abandonados em frente a uma clínica veterinária na Zona Norte de Natal, na última quinta-feira (9). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um casal em uma moto deixou os animais na calçada. Eles estavam dentro de uma sacola. O caso aconteceu pouco antes das 7h20 da manhã na avenida Mar do Norte, próximo à esquina com a Avenida Moema Tinoco, no bairro Pajuçara. Ao chegarem para o trabalho, por volta das 7h30, funcionários da clínica se depararem com os animais abandonados e os acolheram. Segundo o médico-veterinário Carlos André, proprietário do estabelecimento, os filhotes não têm raça definida e aparentam ter entre 20 e 23 dias de vida. "A sorte é que eles são tão pequenos que não conseguiram sair da sacola. Se fossem um pouco maiores, poderiam ter ido para a rua. Poderiam ter sido atropelados", comentou o profissional. Filhotes foram abandonados dentro de sacola em frente a clínica veterinária em Natal Reprodução Ele afirmou que pediu ajuda de pessoas nas redes sociais para identificar o casal, a fim de denunciá-los à Polícia Civil. De acordo com ele, os animais deverão ser entregues para doação. Procurada pelo g1, a Delegacia Especializada de Defesa ao Meio Ambiente e Assistência ao Turista de Natal informou que não tinha recebido nenhuma denúncia sobre o caso até o início da tarde desta sexta-feira (10). Segundo a polícia, o abandono é crime e pode ser enquadrado como maus-tratos aos animais.