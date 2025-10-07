O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social notificou cerca de 177 mil famílias que receberam o auxílio emergencial durante a pandemia de forma irregular. O valor total a ser devolvido à União ultrapassa R$ 478 milhões.





🔍 Quem precisa devolver? Pessoas que receberam o benefício em 2020 ou 2021 sem atender aos critérios legais, como:





>Ter vínculo empregatício formal

>Receber aposentadoria ou outro benefício previdenciário

>Ter renda familiar acima do limite permitido





📲 Como são feitas as notificações? As comunicações são enviadas por SMS, e-mail, WhatsApp e pelo aplicativo Notifica, priorizando quem tem maior capacidade de pagamento.





💸 Como pagar? O ressarcimento deve ser feito pelo sistema Vejae, via PagTesouro, com opções como:





>Pix

>Cartão de crédito

>Boleto bancário (GRU Simples, pagável no Banco do Brasil)





📆 Prazos e condições





>Até 60 dias para pagar ou iniciar o parcelamento

>Parcelamento em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 50

> Sem juros ou multa





⚠️ Consequências do não pagamento Quem não regularizar a situação pode ser inscrito na Dívida Ativa da União, no Cadin e ter o nome negativado.





🛡️ Direito à defesa O sistema permite que o cidadão apresente recurso caso não concorde com a cobrança.





📍 Estados com mais notificações





São Paulo: 55,2 mil famílias

Minas Gerais: 21,1 mil

Rio de Janeiro: 13,26 mil

Paraná: 13,25 mil





