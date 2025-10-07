O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social notificou cerca de 177 mil famílias que receberam o auxílio emergencial durante a pandemia de forma irregular. O valor total a ser devolvido à União ultrapassa R$ 478 milhões.
🔍 Quem precisa devolver? Pessoas que receberam o benefício em 2020 ou 2021 sem atender aos critérios legais, como:
>Ter vínculo empregatício formal
>Receber aposentadoria ou outro benefício previdenciário
>Ter renda familiar acima do limite permitido
📲 Como são feitas as notificações? As comunicações são enviadas por SMS, e-mail, WhatsApp e pelo aplicativo Notifica, priorizando quem tem maior capacidade de pagamento.
💸 Como pagar? O ressarcimento deve ser feito pelo sistema Vejae, via PagTesouro, com opções como:
>Pix
>Cartão de crédito
>Boleto bancário (GRU Simples, pagável no Banco do Brasil)
📆 Prazos e condições
>Até 60 dias para pagar ou iniciar o parcelamento
>Parcelamento em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 50
> Sem juros ou multa
⚠️ Consequências do não pagamento Quem não regularizar a situação pode ser inscrito na Dívida Ativa da União, no Cadin e ter o nome negativado.
🛡️ Direito à defesa O sistema permite que o cidadão apresente recurso caso não concorde com a cobrança.
📍 Estados com mais notificações
São Paulo: 55,2 mil famílias
Minas Gerais: 21,1 mil
Rio de Janeiro: 13,26 mil
Paraná: 13,25 mil
#jornal
#noticiasdorn
Mídias Sociais