



A estudante de Direito Ana Paula Veloso é apontada pela polícia como uma das envolvidas na morte de um idoso após uma feijoada envenenada. De acordo com as investigações, ela teria confessado ter matado dez cachorros usando chumbinho para testar os efeitos do veneno antes de aplicá-lo em seres humanos.





O delegado Halisson Ideiao, responsável pelo caso, afirmou em entrevista ao g1 que a jovem tinha pleno conhecimento sobre a dosagem e o tempo de ação do veneno.





“Ela confessa que chegou a ma

tar 10 cachorros testando o método e o tempo. Sabia exatamente o que aconteceria com as pessoas que consumissem o alimento preparado por ela”, disse o delegado.





Ana Paula também é investigada pela morte de outras três pessoas.





Na última terça-feira (7), a polícia prendeu Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, acusada de assassinar o próprio pai, Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, com a ajuda de Ana Paula. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio da Polícia Civil de São Paulo, no momento em que Michelle chegava a uma universidade no bairro Engenho Novo, no Rio de Janeiro.





Segundo a polícia, o crime ocorreu em abril deste ano, em Duque de Caxias, e estaria ligado a outros três assassinatos em Guarulhos (SP). As investigações indicam que Michelle teria financiado a viagem de Ana Paula de São Paulo ao Rio para executar o homicídio do próprio pai.





A defesa de Ana Paula Veloso ainda não foi localizada.



Via Estadão