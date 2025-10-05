Uady Farias, prefeito de Jaçanã, morreu neste sábado (4) Divulgação O prefeito de Jaçanã (RN), Uady Antônio de Farias, morreu na noite deste sábado (5) aos 65 anos de idade. Segundo a assessoria da prefeitura, Uady acompanhava um evento esportivo na cidade - a final do campeonato municipal de futebol - e sofreu um mal súbito logo após o término do jogo. De acordo com a assessoria, ele foi vítima de um infarto fulminante. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Em nota, a prefeitura de Jaçanã informou que lamenta profundamente o falecimento e que Uady Farias "foi um líder comprometido com o bem-estar da população, especialmente dos mais humildes". "Sua trajetória foi marcada por dedicação, empatia e trabalho incansável em prol de uma Jaçanã mais justa e acolhedora", citou a nota. O governo do Rio Grande do Norte também emitiu uma nota de pesar e citou que o prefeito deixa um "valoroso legado". "Exemplo de liderança, humanidade e compromisso com a coletividade. Ao longo de sua trajetória, demonstrou uma dedicação inabalável às causas que impactavam diretamente a vida da população, sobretudo daqueles que mais precisavam do amparo do poder público", citou a nota do governo do RN. O velório de Uady Farias começou à meia-noite no Ginásio Batistão aberto à comunidade para prestar as últimas homenagens. O sepultamento foi marcado para este domingo (5), às 16h, em Coronel Ezequiel. Uady foi reeleito prefeito de Jaçanã em 2024, com 2.962 votos, que representaram 57,65% dos votos válidos. Ele já havia sido prefeito entre 2020 e 2024 e entre 2008 e 2012. ⬇️ Veja, abaixo, as notícias da política do Rio Grande do Norte Mycleison Costa traz as notícias da política do RN Vídeos mais assistidos do g1 RN