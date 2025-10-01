

Imagem: Reprodução JEEP

A Stellantis anunciou que o Jeep Avenger será fabricado no Polo Automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro. A novidade faz parte de um investimento de R$ 3 bilhões previsto entre 2025 e 2030, reforçando a estratégia da marca para ampliar sua presença no mercado brasileiro.

O Avenger, que terá versões com motor 1.0 turbo e híbrido flex de 48 Volts, chega com a missão de competir com modelos como Fiat Pulse, Honda WR-V, Volkswagen Tera e o futuro Toyota Yaris Cross. A produção nacional deve fortalecer a cadeia de fornecedores locais e trazer novas tecnologias para a região.

A previsão é que o SUV compacto comece a ser vendido no início de 2026. Para isso, a fábrica já contratou 300 novos funcionários e espera receber cinco novos fornecedores até lá, dois deles dentro do próprio parque industrial.

Apesar da aposta no Avenger, a Jeep pretende reposicionar o Renegade para manter sua relevância no mercado. O Avenger será o quarto modelo da marca com produção nacional, ao lado de Renegade, Compass e Commander.

Segundo Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul, a escolha de Porto Real reforça a importância do polo na estratégia sul-americana da empresa. O Avenger já é vendido em outros países e agora será produzido no Brasil com os mesmos padrões globais de qualidade.