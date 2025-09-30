⚠️ Fatores de risco: estilo de vida e escolhas perigosas
Especialistas apontam que muitos desses casos poderiam ser evitados. Os principais vilões incluem:
Tabagismo (ainda o fator mais crítico)
Colesterol elevado
Hipertensão
Obesidade
Diabetes
Uso de drogas e anabolizantes
Cigarros eletrônicos, que também elevam os riscos mesmo em jovens saudáveis
🦠 Pandemia e seus efeitos colaterais
A Covid-19 teve um impacto profundo na saúde cardiovascular dos jovens. O isolamento social reduziu a prática de exercícios, piorou a alimentação e o sono, e aumentou o estresse — fatores que contribuem para o acúmulo de gordura visceral, diretamente ligada a infartos precoces. Além disso, atrasos em exames e consultas dificultaram a identificação de riscos. Estudos indicam que o próprio coronavírus pode causar inflamações nos vasos e no coração.
👥 Diferenças entre homens e mulheres
Nos últimos três anos, homens com até 40 anos passaram por mais de 156 mil procedimentos relacionados a infarto, enquanto mulheres somaram cerca de 77 mil. A maioria dos casos ocorre entre 31 e 40 anos, mas há registros até mesmo entre adolescentes e crianças.
🌍 Desigualdade regional
Regiões com menor acesso à saúde, como o Norte e o Nordeste, apresentam maior risco, refletindo desigualdades socioeconômicas. A prevenção passa por hábitos saudáveis desde a infância, combate ao tabagismo e ao uso de substâncias, além de acompanhamento médico regular.
