Aluízio Alves Filho ao lado dos irmãos Ana Catarina e Henrique Eduardo Alves Heitor Gregório/Cedida Morreu na madrugada deste sábado (27), aos 80 anos, o empresário Aluízio Alves Filho, filho do ex-governador do Rio Grande do Norte Aluízio Alves e Ivone Lyra. A causa da morte não foi divulgada. O irmão de Aluízio, o ex-deputado Henrique Alves informou sobre o falecimento nas redes sociais. "É com imensa tristeza que comunico aos amigos o falecimento do meu querido irmão Aluízio Alves Filho ocorrido na manhã deste sábado em sua residência. Assim que tivermos horário sobre o velório e sepultamento, avisaremos", escreveu. Aluízio Alves Filho comandou o Sistema Cabugi, que reuniu TV Cabugi (InterTV), a Tribuna do Norte e a rádio Cabugi - empresas fundadas pelo pai Aluízio Alves. Ele deixa o filho Aluízio Alves Neto, atual presidente da Inter TV Cabugi, e dois netos.