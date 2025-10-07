Trabalhador morre dentro de máquina trituradora em fábrica no RN
Trabalhador morreu em máquina trituradora em fábrica no interior do RN Um trabalhador morreu dentro de uma máquina trituradora de rochas em uma fábrica de pré-moldados às margens da BR-427 em Acari, na região Seridó potiguar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na manhã desta terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros de Currais Novos foi acionado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência por volta das 8h10, para atender uma ocorrência envolvendo óbito. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a corporação, o acidente ocorreu durante um serviço de manutenção no interior de uma máquina trituradora de rochas. As informações preliminares apontam que a máquina foi acionada acidentalmente. Após chegarem ao local, os militares retiraram o corpo de dentro da máquina e acionaram a Polícia Civil e a Polícia Científica para realizar a perícia do corpo e dar início às investigações. A vítima não foi identificada oficialmente até a última atualização desta reportagem. Trabalhador morreu em máquina trituradora no interior do RN Cedidas Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
