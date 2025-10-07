Trabalhador morreu em máquina trituradora em fábrica no interior do RN Um trabalhador morreu dentro de uma máquina trituradora de rochas em uma fábrica de pré-moldados às margens da BR-427 em Acari, na região Seridó potiguar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na manhã desta terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros de Currais Novos foi acionado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência por volta das 8h10, para atender uma ocorrência envolvendo óbito. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a corporação, o acidente ocorreu durante um serviço de manutenção no interior de uma máquina trituradora de rochas. As informações preliminares apontam que a máquina foi acionada acidentalmente. Após chegarem ao local, os militares retiraram o corpo de dentro da máquina e acionaram a Polícia Civil e a Polícia Científica para realizar a perícia do corpo e dar início às investigações. A vítima não foi identificada oficialmente até a última atualização desta reportagem. Trabalhador morreu em máquina trituradora no interior do RN Cedidas Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN