Construção de quiosques está paralisada e afeta turismo em praia de Natal A expectativa era de uma nova orla, moderna e cheia de vida. Mas, na Praia do Meio, na Zona Leste de Natal, o cenário ainda é de espera. Comerciantes relatam que a obra de revitalização dos quiosques e calçadas está parada e contam que estão preocupados com a demora na conclusão. Segundo eles, a orla em obras tem afastado clientes. Os trabalhadores afirmam que o movimento caiu desde o início da intervenção, em abril de 2024. A previsão era de conclusão no primeiro semestre de 2025. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp "A gente tem que correr lá na pista para pegar o cliente, senão não vem para a nossa barraca. O pessoal passa aqui, vê (os tapumes e obras inacabadas) acha que não tem ninguém aqui, e passa direto, vai para o Forte, Redinha, Genipabu", diz o comerciante Breno Félix da Silva. Obras paradas na orla da praia do Meio em NAtal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi "Eu vinha todos os dias, mas como o movimento caiu, eu só venho sábado, domingo e os dias de feriado, que são os dias que tem mais gente aqui, agora", contou o garçom Carlos Henrique Bernardo. Os trabalhadores contam que apenas vigias noturnos permanecem na área para evitar vandalismo. Durante o dia, os quiosques seguem inacabados e tapumes se estendem por boa parte da praia, entre o asfalto e a areia. Banhistas também se dizem incomodados com a situação. Segundo a prefeitura de Natal, dos 27 quiosques previstos, seis estão prontos, mas ainda aguardam instalação de guarda-corpo para poderem ser liberados. Além das estruturas para os comerciantes, o projeto prevê banheiros, novas calçadas, corrimãos em alguns pontos, praças e um centro de convivência. Essas partes também não foram finalizadas. De acordo com placas instaladas ao longo da orla, a obra começou em abril de 2024. O investimento total é de R$ 39,8 milhões, sendo R$ 26 milhões de operações de crédito feitas pelo município e R$ 15 milhões de convênio com a União. Quiosques seguem inacabados na Praia do Meio em Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi A secretária municipal de Infraestrutura, Shirley Cavalcanti, explicou que a obra não está parada, mas a lentidão ocorre por causa de um repasse federal que ainda não foi liberado. Segundo ela, cerca de R$ 3 milhões precisam ser transferidos para que alguns serviços tenham continuidade. "Outros trabalhos estão sendo feitos com recurso próprio. A nossa meta é a gente ir fazendo entregas por partes, como skate park, quiosque, a praça que tá na Avenida Getúlio Vargas, o centro de atendimento ao turista da Guarda Municipal, que vai ter no início da orla. A gente está agora recorrendo ao recurso próprio para poder dar celeridade nessas obras, para a gente conseguir fazer algumas entregas até o final do ano, quando a gente tem a alta estação na cidade", pontuou. De acordo com Shirley Cavalcanti, o atraso no repasse impactou o cronograma. "Nós temos serviços que só podem ser executados com o recurso do convênio, então a liberação desse dinheiro é essencial para o avanço", afirmou. Skate park Atualmente, segundo a secretaria, os trabalhos se concentram nas arquibancadas do skate park, cuja pista já está concluída. "A gente vai fazer a entrega do skate park, que tem medidas oficiais, para a gente poder receber campeonatos. Então, a nossa ideia é fazer a entrega de um grande complexo esportivo ali, que é o skate park, o vestiário do campo de futebol, que já tá entregue à população, requalificação das quadras. Além disso, a gente tem a área que está ainda isolada do deck da Getúlio Vargas, que é a parte da praça, a gente tá trabalhando também para poder entregar ainda dentro deste ano", disse a secretária. Outros equipamentos que estão com construção avançada são o mirante da Avenida Getúlio Vargas - mas que ainda depende do reforço estrutural da praça - e o centro atendimento ao turista da Guarda Municipal.