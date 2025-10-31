Dra. Ingrid Tavares alerta que antecipar a rotina de cuidados com a pele e os fios reduz o risco de manchas, ressecamento e queda capilar durante o período mais quente do ano.

Com a chegada do verão, é natural pensar em protetor solar e hidratação. No entanto, preparar a pele e os cabelos com antecedência — duas áreas diretamente impactadas pelo sol, calor, umidade e água do mar — é fundamental para garantir saúde e beleza ao longo da estação.

Segundo a dermatologista Dra. Ingrid Tavares, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), essa preparação permite “fortalecer a barreira cutânea, equilibrar a oleosidade, evitar ressecamento e perda dos fios, que podem ocorrer nessa época do ano”.

Entre as medidas recomendadas estão o uso de antioxidantes, como a vitamina C, que combate os radicais livres gerados pela radiação solar, além de hidratação reforçada e fotoprotetores de amplo espectro.

No cuidado com os cabelos, a especialista orienta iniciar desde já tratamentos fortalecedores e reposição de nutrientes quando indicados, evitando procedimentos químicos agressivos próximos ao verão. “O couro cabeludo também sofre com o calor e tende a ficar mais oleoso, o que pode favorecer a dermatite seborreica e o enfraquecimento dos fios. Manter o equilíbrio dessa região é essencial”, reforça a médica.

Outro ponto frequentemente esquecido é a proteção física do couro cabeludo. O uso de chapéus, bonés e produtos específicos para essa área evita queimaduras solares e inflamações que, muitas vezes, passam despercebidas.

Para quem busca resultados ainda mais duradouros, protocolos com bioestimuladores de colágeno e tecnologias regeneradoras, como lasers, podem melhorar a textura da pele, reduzir manchas, uniformizar o tom e devolver o viço natural.

Segundo a Dra. Ingrid, “o segredo está na constância: não é sobre fazer tudo de uma vez, mas criar uma rotina contínua que prepare e proteja a pele e os cabelos, garantindo que estejam saudáveis, bonitos e resistentes para aproveitar o verão com leveza e bem-estar”.

Para saber mais, acesse o Instagram: @draingridrtavares

Sobre a especialista

Dra. Ingrid Tavares é especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), com atuação em Dermatologia Estética e Tricologia. Possui pós-graduação em Cosmiatria e Tricologia pelo Instituto de Dermatologia Prof. Rubem David Azulay (IDPRDA/RJ) e é membro ativo da International Trichoscopy Society.

Realizou residência médica no Centro de Dermatologia Dona Libânia, onde recebeu o prêmio “Residente que fez a diferença”. Atualmente, atende no Instituto Regina Jales, unindo ciência, tecnologia e atenção humana para resultados naturais.