Dia de D de multivacinação ocorre no próximo sábado (18) nas cidades do RN Sesap/Divulgação Todos os municípios do Rio Grande do Norte participarão da Campanha Nacional de Multivacinação, com dia 'D' marcado para o próximo sábado (18), segundo anunciou a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Saúde, a ação é voltada para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. A Sesap informou que encaminhou uma nota técnica aos municípios do RN com todas as orientações necessárias para a execução da campanha. "Cada gestão municipal deverá elaborar suas próprias estratégias, de acordo com o perfil populacional e as áreas de risco, priorizando locais com menor adesão e espaços estratégicos para vacinação, com base na estratégia do microplanejamento", informou a pasta. A campanha seguirá até o dia 31 de outubro. Vacinação contra HPV é ampliada para jovens entre 15 e 19 anos Vacinas Estarão disponíveis, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025, incluindo imunizantes contra poliomielite e covid-19. Entre as prioridades, estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo. Cada criança ou adolescente será avaliado individualmente e receberá as vacinas necessárias de acordo com sua situação vacinal. É preciso levar documento de identificação e a caderneta de vacinação.