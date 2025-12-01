A Data Census divulgou nesta segunda-feira (1º) os resultados de uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para o governo do Rio Grande do Norte em 2026. O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 23 de novembro de 2025, ouvindo 2.028 eleitores distribuídos em 71 municípios, que juntos representam aproximadamente 80% do eleitorado potiguar.

De acordo com os dados, o atual prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, aparece na frente tanto nos cenários espontâneo quanto nos cenários estimulados, consolidando-se como o nome mais forte até o momento na disputa.