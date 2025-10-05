Patrícia Poliana Lopes, 39 anos, foi morta a facadas em Ipanguaçu, no RN Cedida Uma mulher foi morta a facadas na noite deste sábado (4) na comunidade de Pedrinhas, zona rural de Ipanguaçu, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Militar, o ex-companheiro dela é suspeito e fugiu após o crime. A vítima foi identificada como Patrícia Poliana Lopes, de 39 anos, natural de Itajá. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O crime aconteceu por volta das 23h30. Segundo a PM, Patrícia e o ex-companheiro estavam separados há cerca de dois anos, mas ele não aceitava o fim do relacionamento e costumava persegui-la e ameaçá-la. Na noite do crime, segundo a PM, os dois estavam em um bolão de vaquejada na zona rural do município. De acordo com a PM, quando Patrícia deixou o evento, o homem a teria perseguido de carro pela RN-118 até a comunidade de Pedrinhas. "A vítima tentou pedir ajuda em um espetinho, mas foi alcançada pelo agressor, que a puxou pelos cabelos e a atacou com uma faca. Ela foi morta com vários golpe de faca", falou o comandante do destacamento de Ipanguaçu, Simão Araújo. A mulher morreu na calçada do ponto comercial, antes da chegada do socorro. O suspeito fugiu após o crime e não havia sido localizado até a manhã deste domingo, segundo a PM. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Mossoró fez o recolhimento do corpo para necropsia. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Ipanguaçu. ⬇️ Veja, abaixo, reportagem sobre o assassinato de um cantor, que ocorreu em Goianinha Cantor é assassinado a tiros em Goianinha, RN Vídeos mais assistidos do g1 RN