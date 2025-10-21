O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta terça-feira (21) uma viagem oficial pela Ásia, com uma possível reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em pauta. Embora o encontro ainda não esteja confirmado, fontes do Palácio do Planalto indicam que há grandes chances de acontecer.

🌏 Agenda internacional

Lula começa sua jornada pela Indonésia, onde permanece até sexta-feira (24). Lá, ele será recebido pelo presidente Prabowo Subianto e participará de reuniões bilaterais, assinatura de acordos e encontros com empresários brasileiros.

No fim de semana, o presidente segue para a Malásia, onde será o primeiro chefe de Estado brasileiro a participar da cúpula da ASEAN, em Kuala Lumpur. Ele deve discursar sobre parcerias econômicas entre o bloco asiático e os países do Brics, grupo atualmente presidido pelo Brasil.

🤝 Encontro com Trump

O domingo (26) foi deixado livre na agenda de Lula para acomodar um possível encontro com Trump, que também estará na Malásia para a cúpula. A reunião, se ocorrer, deve simbolizar uma reaproximação entre os dois líderes, iniciada após um breve encontro na Assembleia Geral da ONU, seguido por uma ligação telefônica em outubro.

Apesar da expectativa, o governo brasileiro não espera avanços concretos nas negociações sobre o tarifaço imposto pelos EUA a produtos brasileiros. A conversa deve servir mais como um gesto diplomático de boa vontade.