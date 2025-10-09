





A nova pesquisa divulgada pelo Instituto Media, em parceria com o jornal O Potengi, trouxe um dado que pode explicar os recentes movimentos políticos de Carlos Eduardo. O levantamento, realizado nos dias 5 e 6 de outubro de 2025, mostra que o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, lidera as intenções de voto para governo do RN, na capital potiguar, atingindo 19,40% na pesquisa estimulada e 30,27% nos votos válidos.

Logo atrás aparecem o senador Rogério Marinho (15,90%), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (12,10%), e o próprio Carlos Eduardo, com 10,50%. Cadu Xavier fecha a lista com 6,20%.

Nos votos válidos a pesquisa teria os seguintes números

➡️ Álvaro Dias – 30,27%

➡️ Rogério Marinho – 24,80%

➡️ Allyson Bezerra – 18,88%

➡️ Carlos Eduardo – 16,38%

➡️ Cadu Xavier – 9,67%

Com a margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%, o resultado reforça a força de Álvaro Dias em seu reduto eleitoral, e ajuda a entender a recente postura de Carlos Eduardo em buscar uma polarização política. Analistas apontam que o ex-prefeito tenta se reposicionar no cenário explorando a disputa direta com Álvaro.

Essa estratégia de polarização seria uma forma de recuperar espaço perdido e manter relevância no debate político, já que tanto Rogério Marinho quanto Allyson Bezerra vêm consolidando outras bases além de seus redutos.

O cenário, a menos de um ano das eleições de 2026, indica que Natal deve ser o epicentro das movimentações políticas nos próximos meses. A liderança de Álvaro Dias, aliada à tentativa de Carlos Eduardo em criar um contraponto direto, promete intensificar o embate político no estado.

Cenas das próximas pesquisas