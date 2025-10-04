O avanço dos casos de intoxicação por metanol em outras regiões do país O Rio Grande do Norte descartou o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol a partir da ingestão de bebida alcóolica. O caso foi registrado em Natal. Um homem chegou a ficar internado em um hospital de Natal com dificuldades de enxergar. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado, coletou amostras de sangue, fez a análise e descartou a intoxicação. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O exame foi realizado com um equipamento de alta precischamado cromatógrafo gasoso, que consegue detectar o metanol em pequenas doses. Intoxicação normalmente é associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Reprodução/ TV Globo A suspeita foi registrada oficialmente pela Vigilância Sanitária do estado. A pessoa foi liberada do hospital de acordo com a Secretaria de Saúde de Natal. Mais de 100 casos suspeitos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas são investigados no Brasil. LEIA MAIS Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, e Ministério da Saúde amplia estoque de etanol farmacêutico Metanol: fígado vira 'vilão' e transforma bebida adulterada em veneno silencioso; entenda Os casos acenderam o alerta em todo o país. O Procon Natal anunciou que vai notificar distribuidoras de bebidas da capital potiguar e monitorar os produtos vendidos. Também serão intensificadas as fiscalizações em bares e restaurantes nos próximos dias. "Desde que houve a publicidade da adulteração das bebidas com metanol, o Procon Natal encontra-se nas ruas, fiscalizando, fazendo uma ação educativa, prestando informações aos donos de bares, hotéis, estabelecimentos, à população, como é que se deve proceder em caso de algum tipo de indício de adulteração nessas bebidas alcoólicas. Nós estamos analisando as bebidas que estão já com aquele lacre aberto, que é de costume deixar nos bares, o prazo de validade, o rótulo, se a caixa está lacrada. Nós estamos fazendo essa fiscalização e vamos continuar fazendo de forma perene no sentido de informar a população. E caso haja algum indício de ilegalidade ou de adulteração, esse produto será retirado das prateleiras e o estabelecimento autuado", conta Dina Perez, diretora do Procon Natal. Secretaria de Saúde do RN emite orientações para casos suspeitos de intoxicação por metanol Um dos sintomas da intoxicação é a possível cegueira. O presidente da Sociedade de Oftomologia do Rio Grande do Norte, Anderson Martins, reforça a importância de ter atenção a esses sintomas e procurar uma unidade de saúde de emergência. "Como consequência, os pacientes podem apresentar visão borrada, sensibilidade à luz, manchas na visão central logo nas primeiras horas e, se a intoxicação não for tratada rapidamente, evolui para a cegueira irreversível em poucas horas ou dias. Mesmo pequenas doses de metanol, cerca de 30 ml, pouco mais de duas colheres de sopa, podem ser potencialmente fatais ou cegantes. A orientação à população é que evite consumir bebidas alcoólicas de origem duvidosa ou sem rótulo e, em caso de suspeita de qualquer intoxicação, procure imediatamente o pronto-socorro", declarou. Sintomas O metanol é um solvente altamente tóxico, com ingestão frequentemente associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os principais sinais e sintomas são dor abdominal, visão adulterada, confusão mental e náusea que podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. O que fazer Diante desses sintomas, o paciente deve procurar o atendimento médico no serviço de emergência mais próximo a sua casa e o profissional de saúde deve ligar para o CIATox da sua região para que o serviço de saúde faça a notificação e a investigação do caso. Amostras de exames de sangue deverão ser encaminhadas para análise no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). Diante do aumento de casos de intoxicação, com foco em São Paulo, a situação foi classificada pelo Ministério da Saúde como Evento de Saúde Pública, demandando maior sensibilidade dos serviços de saúde e vigilância. O ministério também instalou nessa quarta-feira (1º) uma Sala de Situação para monitorar os casos. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN o