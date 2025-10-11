Sede do Idema em Natal João Vital/Divulgação O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) lançou um edital de processo seletivo simplificado para a concessão de bolsas de pesquisa e extensão, em caráter temporário, com 30 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As bolsas têm caráter temporário e variam de R$ 3.000 a R$ 4.250 de acordo com o nível de titulação: graduação, especialização, mestrado ou doutorado. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp As oportunidades são destinadas para trabalho em Natal e Mossoró, com ênfase no Projeto de Fortalecimento Institucional da Gestão Ambiental e Territorial. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet (aqui), até 18 de outubro de 2025. O processo contará com duas etapas: análise curricular e entrevista. Veja os vídeos que estão em alta no g1 A seleção ocorre em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Funcitern). Ao todo, são 30 vagas de início imediato, sendo 24 para Natal e 6 para Mossoró. Entre as áreas contempladas estão Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Ciências Biológicas, Direito, Comunicação Social (Jornalismo, Rádio e TV), Gestão Ambiental, Agronomia, Engenharia Florestal, História, Antropologia, Pedagogia, entre outras. Os bolsistas selecionados deverão dedicar 30 horas semanais às atividades do projeto, com possibilidade de viagens e deslocamentos dentro do estado. O resultado final será divulgado no dia 24 de novembro de 2025 e os bolsistas convocados assinarão o Termo de Compromisso e Concessão de Bolsa. O projeto terá vigência até 31 de agosto de 2026. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN