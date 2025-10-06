Bruna Araújo de Souza, uma das vítimas de intoxicação por metanol em São Bernardo do Campo (SP), compartilhou em áudios enviados a uma amiga os sintomas que enfrentou antes de ser hospitalizada em estado grave.

Imagem: Reprodução

“Estou destruída. Parece que tomei a cachaça desse mundo todinho”, disse Bruna em uma mensagem de voz obtida pela TV Globo. Ela havia consumido vodka durante um show de pagode e começou a sentir os efeitos no dia seguinte. Segundo seu relato, passou o dia vomitando e, à noite, gravou outro áudio descrevendo o agravamento de seu estado: “Sensação horrível. Nossa... parece que vou desmaiar. Não consigo nem olhar para a tela do celular”.

Desde o dia 29 de setembro, Bruna está internada no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. De acordo com o diretor da unidade, Fábio Silveira Araújo, ela chegou ao hospital em estado grave. “O quadro atual é bastante crítico. Apesar do atendimento rápido, a gravidade da situação tem dificultado uma recuperação satisfatória”, afirmou o médico em entrevista ao programa Fantástico.