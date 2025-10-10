Parque das Dunas tem programação no dia das crianças O Dia das Crianças será celebrado no próximo domingo (12) e Natal contará com um fim de semana repleto de programações gratuitas voltadas para os pequenos. O g1 RN preparou uma agenda especial com as principais programações da capital. Confira abaixo. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Festival de Teatro para Infância de Natal, dias 10, 1 e 12 de outubro Festival tem apresentações teatrais gratuitas para crianças neste fim de semana em Natal Divulgação O Festival de Teatro para a Infância de Natal acontece até o próximo domingo (12) na capital com entradas gratuitas. Todas as sessões contam com acessibilidade em Libras. Sexta-feira (10) 15h – Sesc Cidade Alta – As Histórias do Reino ao Mar – Cia Torta (Natal/RN) Sábado (11) 16h – Praia Shopping – As Aventuras de Pinóquio – Fábrica das Maravilhas (Natal/RN) 17h – Praia Shopping – 1, 2, 3… Conto Outra Vez – Grupo Estação de Teatro (Natal/RN) 17h – Sesc Cidade Alta – Histórias Brincadas na Beira do Rio – Cia Pão Doce de Teatro (Mossoró/RN) Domingo (12) 16h – Teatro Alberto Maranhão – O Pequeno Herói Preto – Junior Dantas (Rio de Janeiro/RJ) 16h – Praia Shopping – A Alegria Chegou – Bisteca & Bochechinha (Parnamirim/RN) 17h – Praia Shopping – O Futuro é uma Bugia – Jorge Linhares (Maracanaú/CE) Parque das Dunas - 10, 11 e 12 de outubro Parque das Dunas, em Natal, tem programação para o Dia das Crianças em Natal Divulgação A unidade de conservação com entrada localizada na Avenida Alexandrino de Alencar, em Tirol, terá atividades gratuitas que integram educação ambiental, arte e lazer ao ar livre. Embora as atividades sejam gratuitas, a entrada no parque custa R$ 1,00. Visita ao Meliponário Educativo “Parque das Dunas” - Horário: 8h30 – 11h / 14 – 16h30 Trilha dos Sentidos - Horário: 8h30 – 11h / 14 – 16h30 Sala de Exposição “Um encontro com sua Natureza” - Horário: 7h30 – 17h Trilhas Interpretativas Perobinha, Peroba e Ubaia Doce - Horário: 8h e 14h Momentos de Lazer ao Ar Livre - Horário: 7h30 – 17h30 - Brincadeiras ao ar livre: Solte a imaginação e divirta-se em uma área ampla, perfeita para jogos e corridas. - Parquinho: As crianças têm um lugar especial para brincar e se divertir com segurança. - Área de piquenique: Um espaço ideal para uma refeição tranquila e agradável em meio à natureza. Brincando e aprendendo com a Mata Atlântica - Horário: 08h às 12h / 14h-16h30 Teatro Educativo do Detran-RN - 9h Feira Ecoart (somente nos dias 11 e 12) - Horário: 08h às 17h Dia 12 de outubro Bosque Encena com o espetáculo “Era uma vez... com Juh & Kaik” - Horário: 10h, no Anfiteatro Pau-Brasil Sonzinho da Mata com Grupo Musical Ilha de Música - Horário: 16h30 - no Anfiteatro Pau-Brasil Shopping Cidade Verde - 11 e 12 de outubro, a partir das 16h No fim de semana, o Shopping Cidade Verde, na Avenida Ayrton Senna, vai receber teatrinho, música e muitas brincadeiras com entrada gratuita, sempre a partir das 16h. Sábado (11) - Trenzinho, funcional kids, oficina de cupcake, teatro e pintura de rosto, além da distribuição de pipoca e algodão doce. A programação será no CV Garden. Domingo (12) - Segunda edição do Domingo no Cidade Verde, com som da banda Vem Brincar, pocket Show do PJ Masks, brincadeiras, além do camarim da moda, contação de histórias e sessão de fotos. Domingo na Arena - 12 de outubro, a partir das 16h30 A Arena das Dunas contará com a retomada do Domingo na Arena, com programação voltada para as crianças. Além de shows, a espaço terá estrutura de lazer e recreação infantil, com brinquedos infláveis, cama elástica, futmesa, basquete, carrinhos elétricos, bicicletas do Bora de Bike e as bolhas de sabão gigantes do Universo Bolhástico. 16h30 - Aula de dança do FitDance RN 17h30 - Cia Era Uma Vez apresenta o musical “Lilo e Stitch” 18h30 - Show do cantor Alan Persa Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN