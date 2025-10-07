Marca de tiro em vidro de carro (Arquivo) Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi O número de homicídios mais que dobrou no Rio Grande do Norte ao longo do mês de setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 64 crimes registrados ao longo de 30 dias, contra 29 em setembro de 2024, um aumento superior a 120%. O dado contribuiu para uma alta de 50,3% nos casos de mortes violentas no terceiro trimestre do ano (julho a setembro). Até agora, julho foi o mês com maior número de casos no estado, 91, que representou alta 44,4% em relação a julho do ano anterior. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os dados foram divulgados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine), da Secretaria de Segurança Pública (Sesed) a pedido da Inter TV Cabugi. Entre janeiro e setembro de 2025, o estado teve crescimento de 15,8% nos homicídios. Foram 637 mortes violentas neste ano, contra 550 no mesmo período de 2024 — um aumento de 87 vítimas. Os números não englobam casos de feminicídio e mortes em ações policiais. São contados casos de: homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Quais as diferenças entre o homicídio culposo e doloso? Terceiro trimestre De acordo com os dados, o primeiro trimestre manteve um quadro estável em relação ao ano passado, com uma variação de apenas ,5%. O segundo trimestre teve alta pequena, inferior a 5%. Apenas janeiro e abril tiveram menos homicídios neste ano, na comparação com os meses de 2024. O aumento dos números de homicídios foi mais expressivo no terceiro trimestre do ano. Entre julho e setembro de 2025, foram 230 homicídios, ante 153 no mesmo período do ano passado - 77 mortes a mais. Número de homicídios no RN Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN