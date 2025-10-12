Bombeiros encontram corpo do militar desaparecido no mar, em Natal O corpo de Davison Ryan da Silva Rocha, marinheiro de 19 anos que estava desaparecido desde a noite de quarta-feira (8), foi encontrado na tarde de sábado (11), nas gamboas do mangue próximas à praia da Redinha, na Zona Norte de Natal. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), o corpo foi localizado por volta das 15h, após quatro dias de buscas. As equipes de mergulho e salvamento atuaram de forma contínua desde o registro do desaparecimento, utilizando embarcações e drones para ampliar o alcance das operações nas áreas de correnteza e manguezais, locais de difícil navegação e baixa visibilidade. Bombeiros do RN encontram corpo de marinheiro desaparecido Reprodução/Inter TV Cabugi O corpo foi recolhido e entregue ao Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep), responsável pelos procedimentos legais e de identificação. Segundo a Marinha do Brasil, Davison foi arrastado pela correnteza enquanto se banhava nas proximidades da praia do Forte, também em Natal. A operação de busca contou com o apoio da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte e do Centro Integrado de Operações Aéreas do Rio Grande do Norte (Ciopaer), que utilizou equipamentos de visão noturna e canhão de luz para auxiliar nas buscas. Corpo de Davison Ryan da Silva Rocha foi encontrado na Redinha, em Natal Reprodução/Inter TV Cabugi Foram quatro dias de buscas pelo corpo do militar de 19 anos Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN