Arroz de carne de sol: receita deste domingo do Inter TV Rural Divulgação A dica deste domingo (5) da Inter TV Rural é transformar um arroz simples do dia a dia em um prato especial. Para isso, nesta receita, basta acrescentar ingredientes tradicionais, como a carne de sol e queijo coalho, para dar um toque diferente no preparo de um arroz nordestino. Simples de fazer e com poucos ingredientes. Ingredientes 500 g de arroz parboilizado 600 g de carne de sol cortada e cubos 400 g de queijo coalho cortado em fatias grossas 1 cebola roxa grande cortada em cubinhos 3 pimentas de cheiro medias sem sementes cortada em cubos 150 g de ervilhas 150 g de azeitona sem caroço cortas em fatias 3 dentes de alho grandes triturados Cheiro verde, azeite e sal a gosto Água para o cozimento do arroz Modo de preparo Em uma panela grande, adicione um fio de azeite, leve ao fogo e grelhe a carne de sol. Após dourar os pedaços de todos os lados, acrescente na mesma panela a cebola, o alho e a pimenta-de-cheiro. Refogue os vegetais junto com a carne. ➡️ Com os vegetais levemente dourados, adicione o arroz e refogue levemente os grãos na mesma panela. Nesse ponto do processo, acrescente água fervente até cobrir o arroz cerca de 1 cm. ➡️Cubra com uma tampa, baixe o fogo e aguarde o arroz cozinhar. Se for necessário, pode acrescentar mais água durante o processo de cozimento, além de ajustar o sal. Enquanto o arroz cozinha, em uma frigideira aquecida com um fio de azeite, é hora de grelhar as fatias de queijo coalho. Faça isso de ambos os lados e depois corte em cubos e reserve. Cerca de 25 minutos após a fervura, o arroz fica pronto. Os grãos ficam macios, porém ainda firmes e a água já seca. ➡️ Nesse ponto, tire a tampa e acrescente as azeitonas, as ervilhas, cheiro verde e os cubos de queijo coalho. Após incorporar esses ingredientes, desligue a chama do fogão e deixe a panela tampada por cerca de 10 minutos. Depois, ele estará pronto para ser servido.