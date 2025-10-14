Forte dos Reis Magos, em Natal RN Sandro Menezes O volume de atividades turísticas do Rio Grande do Norte cresceu 5,8% em agosto na comparação com julho - o primeiro resultado positivo após quatro meses consecutivos de baixas. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (14). O desempenho do setor turístico potiguar no mês foi o maior entre os cinco estados pesquisados no Nordeste e o segundo maior entre os 17 locais pesquisados no país, atrás apenas do Amazonas (6,9%). As informações são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo o IBGE, a recuperação das atividades turísticas em agosto foi acompanhada pelo crescimento da receita nominal do segmento, que registrou uma variação positiva de 4,2% no mesmo período. Em relação a agosto de 2024, o crescimento da receita no setor de turismo potiguar foi ainda mais expressivo, e chegou a 15,5%. Já em volume a variação foi de 6,1%. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, o volume de atividades turísticas no estado teve expansão de 5,6% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado positivo foi acompanhado por um crescimento de 13,6% em receita nominal. Em julho, o estado teve o pior resultado do Nordeste: RN teve pior desempenho do Nordeste no turismo Já a variação acumulada dos últimos 12 meses foi ainda maior: 7,8% em volume de atividades e 14,5% em receita nominal, em relação ao período anterior de 12 meses. Os indicadores potiguares também ficaram acima das médias nacionais: o Brasil teve 2% de crescimento em receita e 0,8% em agosto, frente ao mês imediatamente anterior, após três resultados negativos seguidos, período em que acumulou perda de 2,1%. Com isso, o segmento de turismo está 11,5% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 2,0% abaixo do ápice da série histórica (dezembro de 2024). “Havia uma pressão do aumento de preços das passagens aéreas, que acabou reduzindo o volume do transporte aéreo em junho e julho, que é um dos principais componentes do turismo, levando assim a atividade turística a recuar nos últimos meses. Então essa alta de 0,8% vem de uma base de comparação mais baixa”, explica o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. Serviços Os índices ficaram positivos para volume e para receita nominal de serviços no mês de agosto no Rio Grande do Norte: 1,1% e 1,8%, respectivamente. Os percentuais são em relação ao mês de julho e consideram ajuste sazonal. Esse é o segundo melhor resultado do ano para a receita do setor em 2025, perdendo apenas para o mês de fevereiro (2,5%). As variações também foram positivas na comparação com agosto de 2024, que resultou em um crescimento de 7% em receita e de 1% em volume de serviços no estado. No ano, o setor de serviços potiguar acumula alta de 9,4% em receita nominal e 3,2% em volume de serviços, em relação ao mesmo período de 2024. O acumulado em 12 meses também foi de altas, com 6,5% para volume de serviços e 11,6% para receita nominal. Apesar dos resultados positivos, os dados apontam uma ligeira redução do ritmo de crescimento frente ao observado em julho de 2025. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN