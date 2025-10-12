Bernardo conseguiu um doador de medula óssea e transplante foi um sucesso O adolescente potiguar Bernardo Barreto de Oliveira, de 14 anos, recebeu com sucesso um transplante de medula óssea no Real Hospital Português, em Recife, na última terça-feira (7). O doador, 100% compatível, é da Polônia. Bernardo se recupera bem, cercado pelo amor dos familiares, após meses de espera por uma chance de cura da leucemia aguda, diagnosticada no início de 2023. "Um momento de muita fé, de muita esperança, um momento que trouxe alívio e alegria aos nossos corações", comemorou a mãe de Bernardo, a professora Monalisa Barreto. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Adolescente potiguar Bernardo Barreto recebe medula óssea de doador da Polônia e inicia recuperação Inter TV Cabugi Desde março, quando souberam da necessidade do transplante, a família iniciou uma intensa campanha nas redes sociais para encontrar um doador e incentivar outras pessoas a se cadastrarem no Redome, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. No Rio Grande do Norte, são 86 mil pessoas cadastradas. O transplante foi realizado na última semana, após a doação do polonês. "Ele não nos conhece, nem nós o conhecemos, mas ele aceitou e fez essa doação no dia 6 de outubro pela manhã e Bernardo recebeu a sua nova medula no dia 7” Agora, a família segue com os cuidados médicos para garantir a plena recuperação pós-transplante. A história de Bernardo reforça a importância da doação de medula óssea: quanto mais pessoas cadastradas no Redome, maiores são as chances de pacientes no Brasil e no mundo encontrarem doadores compatíveis. "Que outras pessoas encontrem seu doador compatível e que muitas pessoas possam dizer sim à vida, sim à doação de medula óssea", concluiu Monalisa. Bernardo Oliveira, de 14 anos, busca cura para leucemia aguda Cedida Adolescente procura doador de medula óssea LEIA TAMBÉM Medula óssea: veja como ser um doador e como funciona procedimento Vídeos mais assistidos do g1 RN