



Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (19) no Salão Oval da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou um momento tenso ao se dirigir de forma ríspida à jornalista Ebony Mcmorris, da American Urban Radio Networks.

Ao tentar questioná-lo sobre os planos para a cidade de Memphis — administrada pelo Partido Democrata, adversário político de Trump — Mcmorris foi interrompida pelo presidente.

"Senhor presidente", iniciou a repórter.

"Silêncio... você é muito irritante", respondeu Trump, utilizando o termo "obnoxious", que também pode ser traduzido como "desagradável" ou "insuportável".

A jornalista rebateu: "Não sou irritante, estou apenas tentando perguntar quais são os seus planos para Memphis."

Trump, no entanto, manteve o tom: "Você é muito irritante... Não vou falar com você até decidir chamá-la." Em seguida, passou a palavra para outro jornalista.