



O município de Extremoz viveu um momento de união, espiritualidade e celebração com a realização do Mar de Fé, evento que reuniu centenas de fiéis e visitantes em uma atmosfera de paz e devoção. A programação, repleta de apresentações, mensagens de fé e música, conquistou o público e reforçou a importância de manter viva a tradição cultural e religiosa da cidade.





O sucesso do evento também reflete o empenho e a dedicação da gestão municipal. A prefeita de Extremoz teve participação fundamental na organização e no incentivo à realização do Mar de Fé, garantindo toda a estrutura necessária para que a população pudesse desfrutar de momentos de fé e confraternização com conforto e segurança.





Além de fortalecer o calendário cultural e religioso do município, o evento também movimentou a economia local, beneficiando comerciantes, prestadores de serviço e o turismo religioso. Para muitos moradores, foi a demonstração de que a administração municipal tem se preocupado não apenas com obras e serviços, mas também com a valorização das tradições que unem a comunidade.





O Mar de Fé em Extremoz se consolida, assim, como um marco de sucesso, simbolizando a força da fé e o compromisso de uma gestão que trabalha para o povo e com o povo.