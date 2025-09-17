

Para festejar os 25 anos de história da BEJU Produções, tem uma festa especial sábado (20), no Clube Frisson, no bairro da Ribeira, com shows de Alphorria, Perfume de Gardênia e Frevo do Xico, além de participações de Hallison Rasta, Dani Cruz e Debinha Ramos. A noite também contará com um super time de DJs: Iguia, May, Pajux, T-Yure e Marti. Acesso gratuito das 17h às 20h.

A Beju Promoções nasceu do sonho dos irmãos Bethoven e Jubileu de criarem uma empresa que funcionasse como uma cadeia produtiva, dando suporte às habilidades que desenvolveram ao longo de toda a trajetória musical — seja como instrumentistas, compositores, arranjadores, técnicos de gravação, produtores ou educadores musicais.

Atualmente, a BEJU atua em diversas frentes do mercado da música: possui um moderno estúdio de gravação, oferece som e luz para shows e eventos, tem o pranchão Hera, faz agenciamento artístico próprio e de parceiros, além de ter grande expertise na elaboração e gestão de projetos culturais.

A administração está sob a liderança de Luna Hesse, filha de Chico Bethoven, que vem conduzindo a empresa com visão estratégica e inovação, mantendo viva a essência da família e fortalecendo o legado da BEJU.

A festa de 25 anos

Serviço

