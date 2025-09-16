



O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, aparece em primeiro lugar em todos os cenários avaliados para a disputa ao Governo do Rio Grande do Norte, de acordo com pesquisa AgoraSei, divulgada nesta segunda-feira (15) pelo Jornal das 6, da 96 FM Natal. Além de liderar as intenções de voto, Allyson também registra o menor índice de rejeição entre os pré-candidatos.





Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes aos entrevistados, Allyson soma 9% das citações, seguido por Rogério Marinho (2,3%), Styvenson Valentim (1,3%) e Álvaro Dias (1,2%). A maioria, 75,6%, não soube ou preferiu não responder.





Nos cenários estimulados, quando os nomes dos candidatos são apresentados, Allyson amplia a vantagem sobre os adversários:





Cenário 1: Allyson 30,6% | Styvenson 12% | Álvaro Dias 10,2% | Rogério Marinho 8,6%





Cenário 2: Allyson 38,2% | Rogério Marinho 14,8% | Cadu Xavier 4,5%





Cenário 3: Allyson 39,3% | Rogério Marinho 13,4% | Walter Alves 5,8%





No quesito rejeição, Rogério Marinho lidera com 34,2%, seguido por Cadu Xavier (29,7%), Walter Alves (26,1%) e Álvaro Dias (19,3%). Allyson Bezerra apresenta o menor índice: 11,6%.





A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 6 e 11 de setembro de 2025, em todo o estado. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.