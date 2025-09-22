Terceirizados do Hospital Walfredo Gurgel protestam por causa de salários atrasados
Terceirizados do Hospital Walfredo Gurgel fazem protesto Trabalhadores terceirizados do setor de alimentação do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, protestaram na manhã desta segunda-feira (22) contra atrasos salariais e de benefícios. A manifestação bloqueou parcialmente a Avenida Senador Salgado Filho, em frente à unidade, por volta das 7h15. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com o sindicato, os funcionários da empresa JMT, responsável pela alimentação no hospital, estão com salários atrasados, além de oito meses de vale-alimentação em aberto. "Estamos com salários atrasados, vale-alimentação de oito meses, FGTS de cinco anos e férias que esse pessoal não está tirando", disse Ricardo Paiva, diretor do sindicato que acompanha o movimento. LEIA TAMBÉM Tomógrafos quebrados e greve de terceirizados afetam atendimento no Hospital Walfredo Gurgel em Natal Na semana passada, maqueiros do hospital também chegaram a parar, mas já voltaram ao trabalho após receberem os pagamentos. A paralisação desta segunda atinge principalmente trabalhadores da limpeza e da alimentação. Pacientes, acompanhantes e servidores relataram dificuldades para se alimentar dentro da unidade. Segundo representantes do movimento, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) repassou os valores à empresa na sexta-feira (19), mas os pagamentos ainda não chegaram aos trabalhadores. "Enquanto esse trabalhador não tiver com salário no seu bolso, nós estaremos todos os dias aqui e amanhã iremos encaminhar a manifestação para a governadoria", afirmou Paiva. No hospital, servidores também reclamaram que estão há cerca de cinco dias sem receber alimentação. O que diz a Sesap Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde Pública informou que fez o repasse dos valores às empresas, sendo o último na sexta-feira (19). A pasta explicou que, devido ao período de compensação financeira entre os bancos, aguarda que o pagamento seja feito aos trabalhadores no início desta semana. A Sesap afirmou ainda que segue em diálogo com a empresa para buscar a resolução mais rápida e a normalização dos serviços. Terceirizados do Hospital Walfredo Gurgel protestam por salários atrasados em Natal Reprodução/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
Mídias Sociais