Terceirizados do Hospital Walfredo Gurgel fazem protesto Trabalhadores terceirizados do setor de alimentação do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, protestaram na manhã desta segunda-feira (22) contra atrasos salariais e de benefícios. A manifestação bloqueou parcialmente a Avenida Senador Salgado Filho, em frente à unidade, por volta das 7h15. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com o sindicato, os funcionários da empresa JMT, responsável pela alimentação no hospital, estão com salários atrasados, além de oito meses de vale-alimentação em aberto. "Estamos com salários atrasados, vale-alimentação de oito meses, FGTS de cinco anos e férias que esse pessoal não está tirando", disse Ricardo Paiva, diretor do sindicato que acompanha o movimento. LEIA TAMBÉM Tomógrafos quebrados e greve de terceirizados afetam atendimento no Hospital Walfredo Gurgel em Natal Na semana passada, maqueiros do hospital também chegaram a parar, mas já voltaram ao trabalho após receberem os pagamentos. A paralisação desta segunda atinge principalmente trabalhadores da limpeza e da alimentação. Pacientes, acompanhantes e servidores relataram dificuldades para se alimentar dentro da unidade. Segundo representantes do movimento, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) repassou os valores à empresa na sexta-feira (19), mas os pagamentos ainda não chegaram aos trabalhadores. "Enquanto esse trabalhador não tiver com salário no seu bolso, nós estaremos todos os dias aqui e amanhã iremos encaminhar a manifestação para a governadoria", afirmou Paiva. No hospital, servidores também reclamaram que estão há cerca de cinco dias sem receber alimentação. O que diz a Sesap Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde Pública informou que fez o repasse dos valores às empresas, sendo o último na sexta-feira (19). A pasta explicou que, devido ao período de compensação financeira entre os bancos, aguarda que o pagamento seja feito aos trabalhadores no início desta semana. A Sesap afirmou ainda que segue em diálogo com a empresa para buscar a resolução mais rápida e a normalização dos serviços. Terceirizados do Hospital Walfredo Gurgel protestam por salários atrasados em Natal Reprodução/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN