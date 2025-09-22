Natal ganha serviço de patinetes elétricos compartilhado Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Natal começou a receber neste domingo (21) patinetes elétricos em diferentes pontos da cidade, como Ponta Negra, Praia de Miami e Praia do Meio. Ao todo, são 600 unidades disponíveis em fase experimental por 120 dias, fruto de uma parceria público-privada entre a Prefeitura e a empresa responsável pelo serviço. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com a secretária de Mobilidade Urbana, Jódia Melo, os patinetes devem ser usados apenas por maiores de 18 anos, de forma individual, em ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas. A velocidade máxima permitida é de 20 km/h. LEIA TAMBÉM Natal terá serviço de patinetes elétricos compartilhados a partir deste domingo (21) Segundo Jódia Melo, os equipamentos só podem ser retirados e devolvidos em pontos mapeados no aplicativo. Caso o usuário deixe o patinete em local irregular, a empresa recolhe o veículo. “Existe uma rota já pré-determinada autorizada e, na hora que se sair dessa rota, o patinete vai travar por medida de segurança”, explicou. O inspetor de trânsito Carlos Eugênio reforçou que os equipamentos não podem circular em vias de tráfego intenso, como a BR. “As regras estão claras. As ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas são o local ideal e seguro para transitar”, afirmou. O uso de capacete não é obrigatório, mas é recomendado principalmente em trajetos noturnos. Como usar os patinetes em Natal Baixar o aplicativo: o usuário deve instalar o app indicado no próprio patinete e fazer um cadastro. Um QR Code localizado no painel direciona para o download. Desbloqueio: ao escanear o QR Code, o patinete é liberado. A luz verde indica que o veículo já está pronto para uso. Tarifas: o desbloqueio custa R$ 1,99 em dias de semana e R$ 2,99 aos fins de semana. A cobrança por minuto varia entre R$ 0,59 e R$ 0,89. Também há pacotes mensais. Regras de uso: apenas maiores de 18 anos podem utilizar. É permitido apenas um usuário por vez, em ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas. A velocidade máxima é de 20 km/h. Retirada e devolução: os patinetes devem ser pegos e deixados em pontos mapeados no aplicativo. Se largados fora da área permitida, a empresa recolhe o equipamento. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN