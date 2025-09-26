



A UNI-RN, que é referência em Educação no Rio Grande do Norte havia sofrido há algumas semanas uma injusta decisão que barrava os critérios para a manutenção do curso de Medicina na instituição. Decisão essa que foi bastante criticada pela sociedade. Viralizaram os comentários nas redes sociais questionando o fato de que outras instituições com qualidade de ensino inferior estariam livremente funcionando.

Mas a resposta foi rápida. datada de 22 de setembro de 2025 a decisão do Ministro Nunes Marques, trouxe um novo e bom capítulo para essa novela e, de maneira geral, dando à UNI-RN precedentes para manter o curso com critérios estabelecidos até que todo o processo seja pormenorizado.

É uma decisão sábia do Ministro a qual o povo potiguar tem só a ganhar, haja vista que terão acesso em poucos anos a médicos qualificados e bem-preparados para o exercício da Medicina, haja vista que a instituição além de uma estrutura impecável, possui um corpo docente que se equipara à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.