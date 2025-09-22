Casal morreu em colisão de carros na RN-076 Reprodução Um casal morreu na manhã deste domingo (21) em um acidente envolvendo dois carros na RN-076, entre os municípios de Umarizal e Riacho da Cruz, na região Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta das 11h40, quando o motorista de uma Spin branca, que seguia no sentido Umarizal/Riacho da Cruz, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Fiat Mobi. Após a batida, os dois veículos capotaram e desceram barrancos em lados opostos da rodovia. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp No Mobi estavam quatro passageiros — dois casais. O motorista, Francisco Gilberto de Moraes, de 60 anos, e a esposa dele, Antonia Costa de Andrade, de 59 anos, que estava no banco de trás, morreram no local. O outro casal teve ferimentos: o homem sofreu escoriações leves e a mulher foi socorrida para o hospital de Umarizal, sendo transferida em seguida para o hospital de Pau dos Ferros. O motorista da Spin, um jovem de 21 anos que viajava sozinho, também foi socorrido para o hospital de Pau dos Ferros. Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram os corpos que ficaram presos às ferragens. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e a Polícia Civil estiveram no local A Polícia Rodoviária Estadual vai investigar as causas do acidente. Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN