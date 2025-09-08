



O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, usou as redes sociais neste domingo (7) para criticar os atos bolsonaristas realizados na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele destacou a presença de uma bandeira dos Estados Unidos durante a manifestação, afirmando que a cena demonstra que “o fundo do poço tem subsolo”.

“07/09/2025 – Que a história nunca esqueça deste dia”, escreveu o parlamentar ao compartilhar a imagem em seus stories no Instagram.

Na sequência, Randolfe publicou uma foto da bandeira do Brasil durante o desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na legenda, resumiu a comparação: “A diferença. A grande diferença”.

