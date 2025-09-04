O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), respondeu às denúncias feitas por seu ex-assessor, o perito Eduardo Tagliaferro, atualmente foragido na Itália. Em audiência por videoconferência no Senado, Tagliaferro alegou que Moraes teria manipulado documentos para justificar ações da Polícia Federal.

Segundo o perito, que atuou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma petição teria sido assinada com data alterada para parecer anterior à operação policial. Ele afirma que foi instruído a produzir um documento técnico após a ação da PF, mas que a data foi modificada para indicar que o material havia sido elaborado antes.

Tagliaferro sustenta que a mudança foi feita para evitar a impressão de que a operação se baseou apenas em uma reportagem da imprensa. Os metadados apresentados por ele indicam que o documento foi criado em 28 de agosto de 2022, às 10h33, mas incluído no processo com a data de 22 de agosto.

