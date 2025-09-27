Cursos de qualificação na penitenciária de Alcaçuz Presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, na Grande Natal, já receberam cursos de eletricista, encanador, pedreiro e costureiro. O mais recente é o de panificação, que reúne 21 internos em 160 horas de aulas sobre a produção de pães, biscoitos, massas e pizzas. A penitenciária tem ampliado a oferta de cursos profissionalizantes como forma de capacitar os apenados para o retorno à sociedade. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Para participar, é necessário ter boa conduta carcerária e estar próximo da progressão para o regime semiaberto. Além da qualificação, a atividade também possibilita a remissão de pena. “Estamos voltando para a cela mais relaxados e com mais esperança de mudar a nossa vida”, diz um dos presos. O projeto integra a Rede Trabalho Decente no Sistema Prisional, desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho, Senai e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). A meta é qualificar mais de 1.300 internos no Rio Grande do Norte. Segundo a professora do Senai, Bárbara Isabaux, responsável pelas aulas, a iniciativa também representa transformação para quem ensina. “A gente traz uma esperança, uma possibilidade de mudança na vida dessas pessoas e de suas famílias. Para nós, como profissionais, é muito gratificante”, afirmou. Curso de panificação capacita presos de Alcaçuz para o mercado de trabalho Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Atualmente, Alcaçuz abriga 1.803 detentos. Para a direção do presídio, os cursos cumprem papel importante no processo de reinserção social. “Saindo daqui com uma profissão, eles vão ter condições de, lá fora, traçarem sua trajetória sem estar necessariamente tendo que se vincular ao crime", afirma o diretor João Paulo Ribeiro de Souza. Nos próximos meses, a penitenciária deve abrir novas turmas nas áreas de confeitaria e produção de bolos regionais. Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN s