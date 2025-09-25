Preso é encontrado morto dentro de cela em presídio de Mossoró Blog Passando na Hora/Cedida Um detento foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (24) dentro de uma cela do Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap), dois detentos confessaram que mataram o homem. A vítima foi identificada como Abraão Victor Paulo da Silva Dantas, de 33 anos. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com a Seap, por volta das 19h policiais penais ouviram gritos e entraram na cela. O homem foi localizado sem vida, caído no banheiro. O corpo tinha marcas de espancamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito. Ao todo, nove internos estavam na cela. Dois deles confessaram informalmente aos policiais penais a autoria do homicídio, que, segundo a Seap, ocorreu sem uso de instrumentos contundentes. A Delegacia de Plantão da Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram acionados para dar continuidade à ocorrência. A vítima cumpria pena por homicídio e tráfico de drogas, com progressão de regime prevista para 27 de outubro de 2026. Vídeos mais assistidos do g1 RN