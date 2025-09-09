

A Polícia Civil de Goiás está apurando a morte de oito cães que viviam no complexo de delegacias especializadas no setor Cidade Jardim, em Goiânia. Os animais foram encontrados envenenados no último fim de semana, e um policial é apontado como o principal suspeito.

Segundo o boletim deocorrência, três servidoras que cuidavam dos cães há cerca de dois meses denunciaram o caso na segunda-feira (8). Elas forneciam ração, água e mantinham o local limpo. Na manhã do mesmo dia, duas filhotes foram encontrados mortos e a mãe deles agonizava sob um carro. Outros animais estavam em estado grave ou ainda não foram localizados.

As agentes relataram que, na sexta-feira anterior (5), houve uma discussão com um colega de corporação. Ele teria se irritado com a presença dos cães no campo de futebol do complexo e ameaçado “dar fim” aos animais, alegando que atrapalhavam a prática esportiva dos servidores.

O caso foi registrado como maus-tratos com resultado morte e está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Ambientais.

