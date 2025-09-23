Seis pessoas são presas suspeitas de envolvimento em 9 homicídios na Grande Natal Seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido nesta terça-feira (23) durante a segunda fase da Operação Hades, deflagrada pela polícia em Goianinha, na Grande Natal, e em Natal. Segundo a investigação, os detidos são suspeitos de envolvimento em pelo menos nove assassinatos registrados somente este ano em Goianinha. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com a Polícia Civil, os presos fazem parte de uma facção criminosa que disputa território com um grupo rival pelo controle do tráfico de drogas na região. Além das prisões, a ação resultou na apreensão de duas pistolas calibre 380, dois revólveres calibre 38, munições e porções de crack e cocaína, ainda em processo de contabilização. Das seis prisões, quatro ocorreram em Goianinha e duas em Natal. O adolescente apreendido também é apontado como integrante do grupo criminoso. No total, sete pessoas foram detidas. A operação contou com participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), que utilizou o helicóptero Potiguar 02. Também atuaram a CIOPAR/Patrulha Rural e a Força Tática do 5º Batalhão da PM. Segundo a Polícia Civil, a operação leva o nome de Hades em referência ao deus do submundo na mitologia grega. Operação prende seis suspeitos de homicídios em Goianinha Cedida Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN