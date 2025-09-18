Material apreendido em São Gonçalo do Amarante Divulgação/PFRN





A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (18) em Natal e São Gonçalo do Amarante, como parte da 18ª fase da Operação Uiraçu. A investigação apura crimes relacionados ao armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet. De acordo com a PF, celulares foram apreendidos e serão analisados para apoiar o inquérito. Os investigados são suspeitos de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.



A corporação também destacou que, embora a legislação brasileira ainda utilize o termo “pornografia infantil”, a comunidade internacional prefere os termos “abuso sexual” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, enfatizando a gravidade da violência cometida. A PF recomenda que pais e responsáveis supervisionem a rotina digital dos filhos, conversem sobre os riscos do ambiente virtual, monitorem o uso de redes sociais e aplicativos, e fiquem atentos a mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco.



