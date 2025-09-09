Na noite de segunda-feira (8), um casal foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro das Quintas, Zona Oeste de Natal. Ao lado dos corpos, estava uma bebê de três meses, que foi resgatada com vida.

Segundo informações da Polícia Militar, a principal suspeita é de feminicídio seguido de suicídio. Uma arma de fogo foi localizada no local. Moradores relataram ter ouvido disparos durante a madrugada, mas o casal não foi visto ao longo do dia.

A polícia foi acionada no fim da tarde, após uma testemunha avistar a criança ao lado do corpo da mãe por uma fresta na janela. Os agentes do 9º Batalhão arrombaram o imóvel para resgatar a bebê e isolaram a área para investigação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento à criança, que estava em bom estado de saúde e sem sinais de desidratação. Ela foi entregue aos familiares da mãe.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) recolheu os corpos e iniciou os procedimentos periciais. Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente confirmadas.