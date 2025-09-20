Navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, terá visitação aberta ao público neste domingo (21), em Natal Divulgação O navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, vai estar aberto à visitação gratuita neste domingo (21) no Porto de Natal. O público poderá conhecer de perto a embarcação, conhecida como a "Embaixada Brasileira no Mar", das 10h às 17h. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A parada na capital potiguar faz parte das comemorações dos 25 anos do navio, que celebra o jubileu de prata com viagens pelo litoral brasileiro. Os visitantes terão acesso aos conveses externos, aos mastros e à história do "navio mais bonito da Marinha". Militares da tripulação estarão presentes para contar curiosidades sobre a vida a bordo. O Cisne Branco está sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Eduardo Rabha Tozzini e segue com 84 tripulantes embarcados. A embarcação permanece em Natal até segunda-feira (22), antes de seguir para participar da 36ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno), no fim de semana seguinte. Para garantir a segurança e o conforto durante a visitação, a Marinha recomenda o uso de calçados fechados e sem salto. Vacinação contra HPV é ampliada para jovens entre 15 e 19 anos Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN