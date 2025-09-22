O litoral nordestino continua sendo o queridinho dos brasileiros quando o assunto é viagem de férias e lazer. Segundo dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), em 2024 a região respondeu por cerca de 45% do faturamento das operadoras associadas — bem à frente do Sudeste (26%), Sul (11%), Centro-Oeste (9,5%) e Norte (8,5%).

Apesar da liderança, a diferença já foi maior. Em anos como 2015 e 2020, o Nordeste chegou a representar 70% das vendas. Desde 2021, esse número tem se mantido abaixo dos 50%, refletindo uma maior diversificação dos destinos turísticos dentro do Brasil.

Dos R$ 23 bilhões movimentados pelas associadas da Braztoa no último ano, R$ 5,75 bilhões vieram do turismo nacional. E, desse montante, quase metade foi destinada ao Nordeste. Em 2019, por exemplo, 57% das viagens nacionais tinham como destino a região; em 2014, esse número era de 65%.

Segundo Marina Figueiredo, presidente executiva da Braztoa, a preferência pelo Nordeste é histórica: “Mesmo com algumas variações ao longo do tempo, a região sempre esteve na liderança. Desde 2011, o Nordeste aparece como a área de maior representatividade no turismo nacional”.

🏖️ Destinos mais procurados

O Anuário Braztoa 2025 mostra que oito destinos e cinco estados nordestinos estão entre os dez mais vendidos. Nos rankings, destacam-se:

Porto de Galinhas (2º lugar entre os destinos)

Maceió (3º lugar)

Bahia (1º entre os estados)

Pernambuco (2º)

Alagoas (3º)

Natal (ocupa 10ª posição entre as cidade

O ranking segue com Salvador, Fortaleza, Recife, Praia do Forte e Natal, reforçando a forte presença de cidades do Nordeste, que se consolidam como pólos turísticos tanto pelas belezas naturais quanto pela estrutura e oferta disponível

🌊 Turismo para todos os gostos

Com mais de 3.300 km de costa, o Nordeste oferece experiências que vão do turismo de luxo ao ecoturismo. É o lugar ideal tanto para quem busca adrenalina com esportes aquáticos como kitesurf e bodyboard, quanto para quem prefere praias calmas e paisagens tranquilas.

A combinação de clima estável, diversidade cultural, gastronomia marcante e boa infraestrutura hoteleira mantém a região como referência no setor turístico brasileiro.